مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "المحور- أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، وأصيب 3 آخرين، إثر حدوث حادث تصادم بين 4 سيارات واشتعال النيران في إحداهم بطريق " المحور- أكتوبر".
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا بوقوع حادث مروري، وتصادم بين 4 سيارات على المحور اتجاه كوبري أكتوبر، ما أدى إلى اشتعال إحدى السيارات.
وأسفر الحادث، عن وفاة شخص وإصابة 3 أخرين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة.
وانتقل قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان الحادث، وتم فتح حارة مرورية لسحب الكثافات.
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