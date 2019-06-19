مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "المحور- أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، وأصيب 3 آخرين، إثر حدوث حادث تصادم بين 4 سيارات واشتعال النيران في إحداهم بطريق " المحور- أكتوبر".

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا بوقوع حادث مروري، وتصادم بين 4 سيارات على المحور اتجاه كوبري أكتوبر، ما أدى إلى اشتعال إحدى السيارات.

وأسفر الحادث، عن وفاة شخص وإصابة 3 أخرين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة.

وانتقل قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان الحادث، وتم فتح حارة مرورية لسحب الكثافات.