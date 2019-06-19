أخبار مصر | 600 أتوبيس لنقل جماهير أمم أفريقيا لاستادي القاهرة والسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 600 أتوبيس لنقل جماهير أمم أفريقيا لاستادي القاهرة والسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بأن هيئة النقل العام بالقاهرة انتهت من إعداد مخططها لنقل الجماهير، إلى استادى القاهرة والسلام، لحضور مباريات كأس الأمم الإفريقية بإعداد 400 أتوبيس لنقل المواطنين، بالإضافة الى تخصيص 200 أتوبيس احتياطيا لمواجهة أى تكدس طبقا لإعداد المشجعين، وقد تم التنسيق بانتظار الاوتوبسات بأرض المعارض لعدم التسبب فى أى تكدس مروري على المحاور المودية للإستاد.

حيث تم تحديد أماكن المواقف لنقل الركاب من وسط القاهرة بمواقف أحمد حلمى والعتبة وعبد المنعم رياض والعباسية والدراسة.

بالنسبة للقادمين من شمال القاهرة عند مواقف حدائق القبة والأميرية وروض الفرج والمظلات وشرق القاهرة من المطرية والنزهة الجديدة ومساكن عين شمس والحي السابع والحى الثامن وعين شمس والمرج وموقف السلام ومدينة السلام.

أما لمواطني المنطقة الجنوبية يمكن استخدام مواقف القلعة وجامع عمرو وصقر قريش والمقطم وحلوان، وبالنسبة لأهالي الجيزة من مواقف المنيب والجيزة وإمبابة وميدان لبنان وبولاق الدكرور، والقادم من القليوبية من مواقف شرق وغرب شبرا الخيمة كما ثم تخصيص مواقف للأوتوبيسات لنقل المواطنين من المدن العمرانية الجديدة من 6 أكتوبر والشيخ زايد و15مايو والعبور وبدر والشروق والتجمع الأول والتجمع الثالث والتجمع الخامس.