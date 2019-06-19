أخبار مصر | وزير قانونية النواب يعلن قيمة تعويضات أهالي النوبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير قانونية النواب يعلن قيمة تعويضات أهالي النوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عمر مروان، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن تعويض أهالي النوبة المستحقين للتعويض جراء بناء وتعلية خزان أسوان والسد العالي، سيكون لها عدة أشكال، منها بأراضي زراعية ومساكن وتعويضات مالية.

وأضاف "مروان"، في مؤتمر صحفي، منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم تمليك الأراضي التي تم البناء عليها للمستحقين، أو بحق الانتفاع، أو تعويضات عينية للمستحقين أو ورثته، على أن تمنح دون مقابل.

ولفت "مروان" إلى أن الأراضي ستكون قابلة للزراعة، على أن يجبر كسر الفدان لمن يملك أقل من فدان، لافتا لوجود أراض في خور قندي، وأخرى في وادي الأمل حيث أن الأولى جاهزة للتسليم والثانية ستكون جاهزة أول ديسمبر.

وأوضح "مروان" أن من يطلب تعويض نقدي بدل الأراضي الزراعية ستكون قيمة التعويض 25 ألف جنيه لكل فدان، ومتاحة في 13 محافظة.