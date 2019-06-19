أخبار مصر | عمر مروان: تسليم تعويضات أهالي النوبة منتصف سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر مروان: تسليم تعويضات أهالي النوبة منتصف سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عمر مروان، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن طلبات اهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان اسوان والسد العالي بدءا من يوم الثلاثاء المقبل لمدة 21 يوما.

وأضاف مروان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أنه عقب انتهاء تلك القترة سيعلن فتح باب التظلم لعشرة ايام على أن يبت في التظلم يواسطة لجنة قانونية خلال 10 ايام اخرى.

وأوضح أنه سيتم تسليم عقود المستحقين للتعويض في احتفالية كبرى من المتوقع ان تكون منتصف شهر سبتمبر المقبل.