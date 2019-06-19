أخبار مصر | عمر مروان: بدء إجراءات صرف تعويضات متضرري النوبة لـ 11 ألف مستحق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر مروان: بدء إجراءات صرف تعويضات متضرري النوبة لـ 11 ألف مستحق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار عمر مروان، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بدء إجراءات صرف تعويضات اهالي النوبة المتضررين من بناء وتعليه خزان اسوان والسد العالي باجمالي 11716 متضرر.

وأضاف "مروان" في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء قبل قليل، أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحل الجذري لتلك المشكلة، موضحا انه تم تدقيق عشرات الالاف من الطلبات لتقف على المستحقين فقط.

ولفت إلى أن المتضررين المستحقين للصرف هم 3851 مستحق للتعويض من بناء وتعلية خزان اسوان، و4758 متضرر من بناء السد العالي.