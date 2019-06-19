أخبار مصر | بيان هام من النقابات الفرعية للمحامين بخصوص تعديل قانون المحاماة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان هام من النقابات الفرعية للمحامين بخصوص تعديل قانون المحاماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية، التعضيد والوقوف صفًا واحدًا مع النقابة العامة للمحامين، في شأن المشروع المقدم منها حول التعديلات الواجب إدخالها على قانون المحاماة التي تترجم المبادئ الدستورية التي هي قوام دولة القانون والذي تبناه أكثر من 10% من أعضاء مجلس النواب، والتي توجب أن تتضمن هذه التعديلات ما جرت به أحكام الدستور في المادة 198 في شأن مهنة المحاماة وأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم لحق الدفاع أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال بالضمانات وكافة أوجه الحماية المقررة لهم قانونا.

وأضافت النقابات الفرعية خلال بيان صادر عنهم، أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته لكافة مقتضيات كفالة حق الدفاع، بالقدر الذي توجبه الحقوق والضمانات الدستورية كحق لكل مواطن في توفير كفالة حق الدفاع له ألا ينصرف وصف التلبس على المحامي حال أدائه لهذا الواجب الوطني الذي لا تستقيم العدالة ولا تقوم دولة القانون إلا به.

وأشار البيان، إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز القبض على المحامي أو احتجازه، ويتم تحرير مذكرة بالواقعة تعرض على النقابة العامة أو النقابة الفرعية الواقع بدائرتها مكتب المحامي، ولا يجوز التحقيق مع المحامي إلا بعد اتخاذ هذا الإجراء وبحضور ممثل عن النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال، وعرض الأوراق كاملة على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة ليصدر قراره في شأنها دون أي تقييد لحرية المحامي أو احتجازه.

واستطرد البيان، كما يتضمن المشروع المقدم من النقابة العامة احترام نص المادة 77 من الدستور الذي يكفل استقلال النقابات المهنية وطريقة قيد أعضائها ووجوب أخذ رأي النقابة في مشروعات القوانين المتعلقة بها على غرار المشروع المقدم من النقابة العامة إلى مجلس النواب.

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وأكمل البيان، من ثم يكون للنقابة العامة الحق في تحديد ووضع قواعد وإجراءات القيد بها وتحديد أعداد المقيدين بها كل عام، وذلك من خلال أكاديمية علمية وفق أعلى مستويات التعليم الفني في مجال أعمال مهنة المحاماة ولا يقيد بالنقابة إلا من اجتاز امتحانات الأكاديمية بنجاح، وكذا حجب خريجي التعليم المفتوح عن القيد بنقابة المحامين؛ لتخلف المقتضيات والمقومات الواجب تمتع من يقيد بنقابة المحامين عنهم، وحق النقابة في تنقية جداولها لتتفق مع القواعد الدستورية والقانونية في شأن مهنة المحاماة.

وأضاف البيان، ذلك بالإضافة إلى حق النقابة العامة في وضع ضوابط وقواعد تحصيل أتعاب المحاماة وتفويض النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في أداء هذا الواجب المهني النقابي حفاظا على موارد النقابة تمكينا لها من أداء رسالتها في شأن كل ما يتعلق بالمحاماة والمحامين وأسرهم من أحوال.

كما تضمن المشروع الدور الرائد للنقابة العامة والنقابات الفرعية في تعظيم دورها في شأن قواعد التأديب حفاظا على قيم وفضائل وآداب مهنة المحاماة التي يتعين أن يتصف بها المحامي والتي نمسك بتلابيبها جيلا بعد جيل.

واشار البيان، من أجل ذلك كان لزاما علينا جميعا – ونحن نعيش الواقع النقابي والأجدر بالمحافظة على حقوق المحامين – أن نصدر هذا البيان إيمانا منا بما يجب علينا القيام به تأييدا ومساندة لمشروع القانون؛ حيث جاء معبرا عن الآمال المرجوة التي يتطلع إليها جموع المحامين.