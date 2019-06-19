أخبار مصر | مصر ترحب باستنتاجات لجنة معايير العمل الدولية بشأن الحريات النقابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر ترحب باستنتاجات لجنة معايير العمل الدولية بشأن الحريات النقابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" المشارك في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف ضمن 187 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية، بالاستنتاجات الصادرة عن لجنة تطبيق معايير العمل الدولية بشأن حالة مصر من تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948.

ووجه الوفد الشكر للجنة المعايير علي تقديرها للجهود التي قامت بها مصر خلال الفترة الأخيرة من إجراءات، كذلك رفضها طلب ممثلي العمال في لجنة المعايير بضرورة إرسال بعثة رفيعة المستوى، مؤكدة أن حالة مصر لا تستدعي إيفاد بعثة.

كما وجه الوفد الشكر لكل من شارك في المناقشات التي استمرت يومين لمناقشة حالة مصر في هذا الخصوص.

وشدد وزير القوي العاملة محمد سعفان علي أن الحكومة المصري مستمرة في الوفاء بكافة التزاماتنا تجاه الاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، مرحبا باستمرار التعاون مع المنظمة من أجل تعظيم الاستفادة من دعمها الفنى فى ترسيخ مبدأ الحرية النقابية فى مصر.