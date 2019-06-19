أخبار مصر | "الأطباء" ترسل اقتراحات للرئاسة والصحة والبرلمان لتحسين بيئة العمل بالقطاع الحكومي (مستندات)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" ترسل اقتراحات للرئاسة والصحة والبرلمان لتحسين بيئة العمل بالقطاع الحكومي (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابات لرئاسة الجمهورية، ووزارة الصحة والسكان، والبرلمان، لإصدار قرارات سريعة لإصلاح وتحسين أحوال الأطباء وبيئة عملهم ومن أجل تقليص العجز المتزايد بأعداد الأطباء بالقطاع الحكومي.

واقترحت النقابة بعض البنود التي يمكن اصدار قرارات سريعة بخصوصها دون الحاجة لأي مخصصات مالية مثل: اقرار قانون بتشديد عقوبة الاعتداء علي المنشآت الطبية والعاملين بها، بالاضافة إلي اقرار قانون المسئولية الطبية الذي يوضح كيفية محاسبة الأطباء في قضايا أخطاء المهنة، كما يمكن تعديل المادة ٦ من قرار وزير الصحة السابق رقم ٦٢٦ لسنة ٢٠١٦ بحيث يتم اعادة السماح للحاصلين على شهادات الماجستير والدبلومة بالترقية لدرجة استشاري بعد عدد من سنوات الخبرة العملية وحضور مؤتمرات أو دورات علمية طبقا لما كان معمول به لسنوات طويلة سابقة.

واقترحت النقابة العديد من البنود الأخرى والتي تحتاج لمخصصات مالية، منها مضاعفة جميع البنود الخاصة بأجور الاطباء (باستثناء بدل العدوى) ورفع قيمة بدل العدوى بحيث تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف جنيه شهريًا (تصرف طبقًا لنسبة تعرض كل فئة بالفريق الطبي للعدوى)، وسرعة إصلاح وتجهيز سكن الأطباء بجميع المنشآت الطبية الحكومية، كما أكدت على ضرورة توفير الأمن المناسب بالمنشات الطبية الحكومية.