أخبار مصر | "الوزراء" يوافق على تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بفائدة 7% سنوياً لمدة 3 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" يوافق على تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بفائدة 7% سنوياً لمدة 3 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية، والخاص بتقسيط ثمن الأراضى الصناعية بنسبة فائدة 7% سنوياً، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزى، بشرط أن يسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات فقط، وذلك تشجيعاً على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعى، سعياً للتوسع فى إقامة مجمعات صناعية جديدة، بما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض لشركة بوش الألمانية العاملة فى مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، لاقامة مصنع للادوات المنزلية عليها بمدينة العاشر من رمضان.