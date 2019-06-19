أخبار مصر | متحدث "الحركة الوطنية": تنظيم بطولة إفريقيا سيبهر العالم أجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث "الحركة الوطنية": تنظيم بطولة إفريقيا سيبهر العالم أجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد العوامي المتحدث الرسمي لحزب الحركة الوطنية المصرية، ان مصر كلها علي موعد بعد غدًا الجمعة مع اكبر حدث كروي دولي تشهده القارة السمراء الا وهو بطولة كاس الامم الافريقية لكرة القدم وكل الشعب المصري يرقب بشغف الاحتفال وسط اجواء من الفرحة والتفاؤل والتشجيع في مشهد كرنفالي يعكس عظمة المصريين وعظمة تاريخهم وحضارتهم التليده وتابع العوامي قائلًا: مصر الان تفتح ذراعيعا ليس لأشقائها الأفارقة فقط بل لكل دول العالم والبطولة ستخرج بشكل يبهر العالم بأثرها.

واضاف متحدث الحركة الوطنية المصرية، ان حالة الحراك التي تشهدها الدولة حكومة وشعب لاستقبال البطولة يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك اصرار الجميع علي اخراج الحدث في ابهي صوره وبمظهر يليق بالحضارة وبعظمة الدولة وكفاءة مسئوليها ومواطنيها مشيدًا بدور مراكز الشباب الإيجابي وحرصها علي عمل شاشات عرض كبري بمعظم الميادين لاتاحة الفرصة لقطاع كبير من الشباب والجماهير لمشاهدة كل مباريات البطولة وتقديم خدمة جليلة لكل مشجعى الكرة القدم.

وشدد المتحدث الرسمي للحركة الوطنية علي ان الإرادة المصرية قادرة ولا تعرف شئ اسمة المستحيل وستبعث برسالة قوية لكل العالم بأن مصر استعادت دورها الإقليمي والقاري وأصبحت دولة رائدة فى أفريقيا وستبعث رسالة قوية ايضًا تعكس حالة الثقة الدولية في الدولة وفي قدرتها علي تنظيم حدث بهذا الحجم بما يؤكد نجاحها وبجداره في استعادت أمنها واستقرارها.

