أخبار مصر | "النقل" تشارك في مؤتمر المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" تشارك في مؤتمر المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت وزارة النقل في مؤتمر المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة، والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية وخلال جلسة "أهمية البنية التحتية في تحقيق التنمية المستدامة بالمدن الإفريقية - التجربة المصرية" كنموذج والتي حضرها وزراء التنمية المحلية والتضامن الإجتماعي ومحافظو القاهرة والقليويية والإسكندرية ولفيف من الخبراء المصريين والأفارقة.

وأكد وزير النقل أن التجربة المصرية في مجال المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، تجربة عملاقة تحققت في ظل إرادة سياسية هادفة للتطور وداعمة لكافة المشروعات التي تخدم الشعب المصري ولتطوير كافة الشركات المصرية.

لافتا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للتعاون مع الدول الإفريقية في مجال النقل وخاصة مع رئيسة مصر للاتحاد الإفريقي مضيفا أن هناك خطط للربط البري مع الدول الإفريقية مثل طريق مصر- تشاد ومحور إسكندرية- كيب تاون، وخطط للربط السككي عن طريق خط سكة حديد بين مصر والسودان، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي تم انهاء دراسات المرحلة الأولى له وتتضمن الدراسات المؤسسية والقانونية واحتياجات التدريب وإعداد كراسة الشروط لاعداد المرحلة الثانية من الدراسات بالاضافة الاهتمام بالتعاون في مجال النقل البحري، مشيرا إلى دراسة تطوير شركة الملاحة الوطنية لتشغيل السفن وتدعيمها لزيادة حجم الأسطول لافتا إلى أنه يجري الاعداد لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الحكومية بين قطاع النقل البحري بوزارة النقل والجهة المناظرة بالدول الإفريقية وكذلك مذكرات تفاهم مينائية مع عدد من الدول الإفريقية لتشغيل الربط البحري مع الدول الإفريقية.

وعن تطور منظومة النقل بمصر أشار الوزير إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات في كافة القطاعات حتى يونيو 2019.

في مجال الطرق والكباري

اوضح وزير النقل أنه تم انجاز 4500 كم من المشروع القومي للطرق بتكلفة 75 مليون جنيه و12 محور على النيل بتكلفة 13 مليار جنيه وتطوير 5000 كم من شبكة الطرق الحالية ، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ 8 محاور على النيل وتطوير 2100كم وتنفيذ 20 كوبري علوي.

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في مجال مترو الانفاق

اوضح وزير النقل أنه جاري تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث للمترو والبدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (السلام /العاصمة) الإدارية بطول 56.6 وعدد 11 محطة والتجهيز لبدء تنفيذ لاول مرة المونوريل سواء الخاص بالعاصمة الإدارية أو الخاص بـ6 أكتوبر وكذلك بدء التصميمات الخاصة بتحويل قطار أبي قير إلى مترو كهربائي من خلال استشاري عالمي.

وأضاف أن وزارة النقل تخطط من خلال التنسيق مع محافظتي القاهرة والقليوبية إلى تسيير أتوبيسات BRT كهربائية لنقل الركاب بطول الطريق الدائري، وستكون مرتبطة مع الخط الثالث والقطار المكهرب في محطة عدلي منصور، التي ستكون محطة تبادلية ضخمة ونموذج للنقل متعدد الوسائط على أن يتم عمل مواقف نموذجية تحت الطريق الدائري لوسائل النقل الأخرى.

وبخصوص قطاع السكك الحديدية أوضح وزير النقل أن هناك تطوير شامل لكافة عناصر المنظومة حيث تم التعاقد على 1300عربة سكة حديد جديدة للركاب، و6 قطارات جديدة، و300 عربة لنقل البضائع و250 جرار جديدة وكذلك اعادة تأهيل الجرارات التي تعمل بالاسطول الحالي مع الشركات العالمية المصنعة لها وكذلك تطوير وتحديث نظم الإشارات الكهربائية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتطوير المزلقانات والمحطات، وتجديد القضبان وفقا لاستراتيجية مصر لتطوير البنية التحتية من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية بالإضافة إلى إنشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة.

وأوضح الوزير أن هناك اهتمام كبير بتطوير منظومة النقل البحري من خلال انشاء عدد من المحطات المتعددة الاغراض وتطوير الأرصفة، وتعميق الغاطس بحيث لا يقل عن 18 متر لاستقبال السفن العملاقة، مشيرا إلى إعداد المخطط الشامل للموانئ المصرية بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية والذي سيساهم في تطوير صناعة النقل البحري وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة.

لافتا إلى قيام وزارة النقل بتنفيذ مخطط لإنشاء 7موانئ جافة وشبكة من المناطق اللوجستية ستربط بنها وبين الموانئ البحرية شبكة من خطوط السكك الحديدية .