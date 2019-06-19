أخبار مصر | برلمانية ردًا على تصريحات أردوغان: "مصر دولة ذات سيادة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية ردًا على تصريحات أردوغان: "مصر دولة ذات سيادة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت الدكتورة ايناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، التصريحات غير المسئولة التي أطلقها رجب طيب أردوغان الرئيس التركي والتي تحدث فيها عن وفاة محمد مرسى.

وأكدت عبد الحليم، أن مصر دولة ذات سيادة والشعب المصري داعم للدولة ومؤسساتها الدستورية فمصر دولة قانون ومؤسسات، ولها نظام قضائي مستقبل لا تقبل الدولة ولا يقبل قضاءها التدخل فى شئونه.

وأشارت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن أردوغان فقد صوابه ورشده لدفاعه عن عضو بجماعة إرهابية وصادر بحقه أحكام قضائية نهائية.