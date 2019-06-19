أخبار مصر | محافظ الجيزة: رفع كفاءة طريق المريوطية وتمهيده لبدء أعمال الرصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: رفع كفاءة طريق المريوطية وتمهيده لبدء أعمال الرصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محافظة الجيزة، أعمال رفع كفاءة وتمهيد ورفع مخلفات شارع ترعة المريوطية بحي العمرانية، وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الأعمال تأتى تمهيدا للبدء في أعمال رصف الطريق وتوسعته، حيث تم رفع كافة المخلفات وجارى إزالة الإشغالات من جانبي الطريق وذلك لتوسعته لاستيعاب الحركة المرورية الكثيفة عليه.

ونوه أن الشارع له خصوصية باعتباره أحد المحاور المؤدية للمناطق الأثرية والمتفرعات الهامة المؤدية لشارع الأهرام.

وأشار إلى انه تم التنسيق مع شركات المرافق (الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات) لإزالة أي معوقات تواجه الشركة المنفذة لأعمال الرصف.

كما وجه المحافظ مديرية الطرق وحى العمرانية بالأشراف على تنفيذ الأعمال والتأكد من تنفيذها بأعلى المواصفات.

Advertisements

ومن جهته أشار انه جارى استكمال أعمال الرصف بشارع ترسا موجها بسرعة انجاز الأعمال.

كما وجه راشد هيئة النظافة والتجميل، بتوجيه حملة تجريد موسعه بشارع ترسا ورفع كافة الأتربة، من جانبي الطريق للحفاظ على المجهودات التي تم بذلها لرفع كفاءة الشارع وتوسعته وتجميله.

مشيرًا ان الشارع اصبح محور مرورى هام للمترددين عليه، حيث تم توسعته بدءا من منطقة المريوطية وحتى شارع المحولات.

ومن جانبه انهي حي الدقي ومديرية الطرق رصف ميادين ابن عفان وأحمد سامى وابن الوليد وذلك من خلال أعمال الخطة الاستثمارية بالحى بتكلفة إجمالية أكثر من 2،5 مليون جنية.