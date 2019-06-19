أخبار مصر | حنا: "أنوبيس" أخو حورس وليس إله الموتى.. ولا مانع من استخدامه كأيقونة ببطولة الأمم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حنا: "أنوبيس" أخو حورس وليس إله الموتى.. ولا مانع من استخدامه كأيقونة ببطولة الأمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة مونيكا حنا عميد كلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن "أنوبيس" وهو من المعبودات المصرية القديمة، وهو إله التحنيط وحارس الجبانة وليس إله الموتى.

وأوضحت حنا في تصريحات خاصة للفجر أن أنوبيس كان إله الموتى في الدولة القديمة فقط ومن الدولة الوسطى أصبح فقط إله التحنيط واتخذ أوزوريس مكانه كإله للموتى بشكل رسمي.

وقالت أيضًا إن أنوبيس كثير الحركة صغير السن وهو ابن بالتبني لإيزيس مثله مثل حورس أي أنه أخو لحورس، وورد ذلك في إحدى برديات العصر المتأخر.

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وأشارت إلى أن استعمال أنوبيس كأيقونة لكأس الأمم الأفريقية ليس بالفكرة السيئة، فهو دائمًا ما كان يُرسم صغير السن كثير الحركة وفي العصر اليوناني الروماني كان يرسم بعضلات بارزة في البطن "pack6” كما هو موجود في مقابر كوم الشقافة بالأسكندرية.

وأضافت أن الحضارة المصرية القديمة ليست حضارة جامدة وأنها متطورة ونستطيع استخدام أية رمزية منها بما يناسب العصر الحالي وهناك فنانة معاصرة رسمت أنوبيس بصورة عصرية حديثة.

يذكر أن صورة أيقونة حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت حالة من الجدل، حيث ظهرت على شكل أنوبيس والذي وصفه الكثيرون بأنه إله الموتى عند قدماء المصريين.