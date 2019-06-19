أخبار مصر | عاجل.. الحكومة توافق على الإفراج عن بعض المسجونين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحكومة توافق على الإفراج عن بعض المسجونين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة الى بعض المحكوم عليهم، بمناسبتي الاحتفال بالعيد السابع والستين لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1440 هـ.

كما وافق مجلس الوزراء علي تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1971 فيما يتعلق بإضافة كلية طب الأسنان إلي جامعة السويس، وكذا إستقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالأقصر ليصبح جامعة الأقصر، وإنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بقنا- جامعة جنوب الوادي.

كما وافق مجلس الوزراء علي نقل تبعية وحدة ترشيد الطاقة الصادر بإنشائها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1453 لسنة 2009، والمبلغ المتبقي من الشريحة الأولي من المنحة المقدمة من المفوضية الأوروبية لبرنامج دعم سياسات قطاع الطاقة من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء إلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.