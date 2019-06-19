أخبار مصر | الحكومة توافق على نقل تبعية مستشفى وادي النطرون إلى أمانة المراكز الطبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة توافق على نقل تبعية مستشفى وادي النطرون إلى أمانة المراكز الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على نقل تبعية كل من مستشفي وادي النطرون المركزي التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، ومستشفي طوارئ أبو خليفة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية إلي أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة.

كما وافق مجلس الوزراء علي إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار (الجلسة التاسعة والأربعون) المنعقدة بتاريخ 18/6/2019، لعدد من الموضوعات.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم (29)المنعقد بتاريخ 16/6/2019، والمتضمن بياناً مجمعاً باجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017.