مصر | ربة منزل.. تتفق مع 3 لاختطافها وطلب فدية من زوجها ببني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربة منزل.. تتفق مع 3 لاختطافها وطلب فدية من زوجها ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على سيدة لاختلاقها واقعة اختطافها وطلب فدية مالية من زوجها بالاشتراك مع آخرين.

وتبلغ لمركز شرطة ببا بمديرية أمن بني سويف من أحد المواطنين (تاجر سن 42 - مقيم بدائرة المركز) بخروج زوجته (ربة منزل سن 34) من منزلهما لقضاء بعض الاحتياجات وعدم عودتها، واتصال مجهول به من هاتفها المحمول، وطلب مبلغ 150 ألف جنيه كفدية مقابل إطلاق سراحها.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف توصلت جهوده إلى قيام (المتغيبة) باختلاق الواقعة كذبًا بالاتفاق مع 3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز الواسطى ولهم معلومات جنائية).



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ربة المنزل بهدف ابتزاز زوجها ماديًا، وتم ضبط ربة المنزل وبحوزتها هاتفها المحمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

