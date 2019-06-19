مصر | من "البرشام" لـ"الهيروين".. سقوط العديد من "تجار الكيف" في المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "البرشام" لـ"الهيروين".. سقوط العديد من "تجار الكيف" في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن (الإسكندرية – مطروح – القاهرة ) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في المواد المخدرة وذلك على النحو التالي:



ضبط 2 من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالإتجار بالأقراص المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسمى شرطة (ثانى العامرية – برج العرب) بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزتهما (7500 قرص مخدر – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).



ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية بمحافظة الإسكندرية وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3كيلو جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى).



ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة (مطروح ) بمحافظة مطروح وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام –هاتف محمول – مبلغ مالى).

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ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة وبحوزتة ( كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 250 جرام – هاتف محمول).



ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة وبحوزتة ( كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 78 جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى).



ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة وبحوزتة ( كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 45جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

