مصر | من "البرشام" لـ"الهيروين".. سقوط العديد من "تجار الكيف" في المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "البرشام" لـ"الهيروين".. سقوط العديد من "تجار الكيف" في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضبط 2 من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالإتجار بالأقراص المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسمى شرطة (ثانى العامرية – برج العرب) بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزتهما (7500 قرص مخدر – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).
ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية بمحافظة الإسكندرية وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3كيلو جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى).
ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة (مطروح ) بمحافظة مطروح وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام –هاتف محمول – مبلغ مالى).
ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة وبحوزتة ( كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 250 جرام – هاتف محمول).
ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة وبحوزتة ( كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 78 جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى).
ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة وبحوزتة ( كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 45جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.