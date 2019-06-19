مصر | "المرور" تعيد فتح طريق المحور بعد سحب الكثافات المرورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المرور" تعيد فتح طريق المحور بعد سحب الكثافات المرورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الإدارة العامة للمرور فتح طريق المحور، بعد إغلاقه منذ قليل إثر وقوع حادث مروري بين 4 سيارات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر وقوع حادث مروري بين 4 سيارات وتفحم إحداهم، أعلى المحور، وجار نقل المصابين للمستشفى ورفع حطام الحادث.

وتلقت الإدارة العامة للمرور إخطار بوقوع حادث مروري وتصادم بين 4 سيارات أعلى المحور اتجاه اكتوبر مما ادي إلي اشتعال احدي السيارات.

واسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، وإنتقل قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان الحادث، وتم سحب الكثافات المرورية وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.