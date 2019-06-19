مصر | "اركنلي على جنب".. سقوط عاطل تخصص في سرقة السيارات ببولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اركنلي على جنب".. سقوط عاطل تخصص في سرقة السيارات ببولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط سارق سيارات ببولاق أبو العلا سبق اتهامه في 14 قضية.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا من ضبط (أحد الأشخاص سن 37 - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال استقلاله سيارة ميكروباص "ولا يحمل ثمة تراخيص"، بالكشف الفني عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها بمحافظة القليوبية، بمواجهة المتهم اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.

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كما أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المعادى قيام (أحد الأشخاص سن 33 - مقيم بدائرة القسم سبق اتهامه في 14 قضية آخرهم "سرقة متنوعة") بارتكاب العديد من حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 2 حادث سرقة دراجة نارية، وتم بإرشاده ضبط الدراجتين المستولى عليهما بمكان إخفائهم بمنطقة سكنه باستدعاء المجني عليهما تعرفا عليها، وإتهماه بالسرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

