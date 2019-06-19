مصر | "منوم في العصير".. إحالة عاطلين بتهمة قتل وسرقة سيدة بعابدين لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "منوم في العصير".. إحالة عاطلين بتهمة قتل وسرقة سيدة بعابدين لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عابدين، بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات بالقاهرة بتهمة قتل بائعة مناديل وسرقتها.

وتعود بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين بلاغًا من إحدى المواطنات "بائعة" مقيمة بمنشأة ناصر بأنها أثناء تواجد عمتها "بائعة" بشارع التحرير شعرت بحالة إعياء، ونقلها الأهالى لأحد المستشفيات، وتم حجزها إلا أنها توفيت، مؤكده اختفاء حقيبة اليد الخاصة بها، وعلمها من الأهالى بتواجد شخصين برفقتها قبل إصابتها بحالة الإعياء.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف غموض الواقعة، توصلت جهوده إلى قيام شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الشرقية بتقديم مشروب للمجنى عليها، وعقب تناوله شعرت بحالة الإعياء، فاستوليا على حقيبة يدها وهربا.

وعقب تقنين الإجراءات نجح رجال المباحث، من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، مؤكدين وضعهما مسحوق لعقار منوم بكوب عصير حصلا عليه من محل عصير بالمنطقة، وقدماه للمجنى عليها وعقب تناولها له فقدت الوعى، فاستوليا على حقيبة يدها وبداخلها "1000 جنيه، ومتعلقاتها الشخصية"، وأرشدا عن الحقيبة بصندوق قمامة، وإنفاقهما المبلغ المالي، وبسؤال أحد العاملين بمحل العصير تعرف على المتهمين وأيد ما جاء بأقوالهما.