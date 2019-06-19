مصر | حبس عامل حول مسكنه لمخزن سلاح في العمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عامل حول مسكنه لمخزن سلاح في العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بالطالبية والعمرانية، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتحويل مسكنه مخزن لإخفاء أسلحة نارية بدون ترخيص، كما طالبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم

وواصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة اتهام عامل لتحويل مسكنه مخزن لإخفاء الأسلحة النارية، بدون ترخيص، وكانت وردت معلومات لضباط قسم شرطة العمرانية تفيد قيام " م.ر " عامل في العقد الثالث من العمر، بتحويل مسكنه إلى مخزن للأسلحة، حيث كان يخفيها بإحدى الغرف، لحين بيعها للمترددين عليه من زبائنه.

وأضافت التحقيقات أنه تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة المعلومات الواردة، وبناء على ذلك تم الحصول على إذن من النيابة بضبط المتهم، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه، أثناء قيادته سيارة ملاكي، وبحوزته بندقيتين و13 خزينة و200 طلقة بدون ترخيص وتم تحرير محضر بالواقعة