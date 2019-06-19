مصر | إحالة دعوى إلزام "الصحة" بتثبيت مسافات الصيدليات لمحكمة الغربية للاختصاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة دعوى إلزام "الصحة" بتثبيت مسافات الصيدليات لمحكمة الغربية للاختصاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحملت الدعوى رقم 47920 لسنة73، واختصمت كل من وزير الصحة ومدير التراخيص بالصيادلة.
وذكرت الدعوى، أنه وكان المشرع راعى بقيد المسافة كشرط للترخيص بالصيدلية العامة مصلحة عامة ترتبط بطبيعة عمل تلك الصيدليات، كونها مراكز للخدمة العامة تؤدي خدمات متنوعة في إسعاف المرضى، وتوفير الدواء اللازم لهم، فعمل على انتشارها انتشارًا عادلًا يتناسب وتوزيع الكثافة السكانية، على تقدير أن انتشارها فى أماكن متباعدة، على النحو الذي أوجبه يكفل تأدية هذه الخدمات الضرورية ويقربها من طالبيها دون عنت أو إرهاق، ويحول دون تجمعها كلها أو بعضها في مكان واحد فيما لو لم يشترط هذا القيد، ما يؤدي إلى خلو بعض الأماكن من وجود صيدلية توفر مثل هذه الخدمات الضرورية، ويكبد المواطنين مشاق الانتقال إلى مسافات قد تطول لأكثر من 100 متر".
وكشفت المذكرة الإيضاحية للقانون 127 لسنة 1955 المشار إليه عن هدف المشرع من تنظيم مهنة الصيدلة بوصفها مهنة وليست تجارة تستهدف المضاربة والسعى للحصول على الربح.