مصر | "العربية اتفحمت".. "المرور" تفتح حارة لسحب الكثافات المرورية من أعلى المحور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية اتفحمت".. "المرور" تفتح حارة لسحب الكثافات المرورية من أعلى المحور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت الإدارة العامة للمرور، إحدى الحارات أعلى طريق المحور، لسحب الكثافات المرورية، بعد وقوع حادث مروري بين 4 تصادم، وظهور كثافات مرورية أعلى الطريق.

وكان لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر وقوع حادث مروري بين 4 سيارات وتفحم إحداهم، أعلى المحور، وجار نقل المصابين للمستشفى ورفع حطام الحادث.

وتلقت الإدارة العامة للمرور إخطار بوقوع حادث مروري وتصادم بين 4 سيارات أعلى المحور اتجاه اكتوبر مما أدى إلى اشتعال إحدى السيارات.



وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، وإنتقل قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان الحادث وسنوافيكم بباقي التفاصيل.