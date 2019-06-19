مصر | "تفحمت إحداهم".. مصرع وإصابة 4 في تصادم 4 سيارات أعلى المحور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تفحمت إحداهم".. مصرع وإصابة 4 في تصادم 4 سيارات أعلى المحور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتلقت الإدارة العامة للمرور إخطار بوقوع حادث مروري وتصادم بين 4 سيارات أعلى المحور اتجاه اكتوبر مما ادى إلى اشتعال إحدى السيارات. وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، وانتقل قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان الحادث وسنوافيكم بالتفاصيل. لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر وقوع حادث مروري بين 4 سيارات وتفحم إحداهم، أعلى المحور، وجار نقل المصابين للمستشفى ورفع حطام الحادث.

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