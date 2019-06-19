مصر | "60 ألف جنيه".. التحقيق مع صاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين بالهرم

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من 3 أشخاص يفيد تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج والاستيلاء على مبلغ 60 ألف جنيه منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية.

ّوأضافت التحقيقات أنه تم عمل التحريات اللازمة التي تبين من خلالها صحة الواقعة وتبين قيام صاحب ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ويدعى " إ. ع "، بالاستيلاء على المبالغ المالية بحجة توفير فرص عمل لهم خارج البلاد ولم يلتزم بذلك، وعقب تقنين الإجراءات وبعمل الأكمنة تم ضبطه.



وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازمة.