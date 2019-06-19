مصر | بعد سقوط "الصابون".. إعادة فتح "دائري بهتيم" أمام حركة السيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد سقوط "الصابون".. إعادة فتح "دائري بهتيم" أمام حركة السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الادارة العامة للمرور فتح الطريق الدائري، بعد إزالة حطام حادث إنقلاب سيارة نقل فنطاس محملة بـ "صابون سائل"، بمنطقة بهتيم، وتم سحب الكثافات وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، مع إنتشار رجال المرور بالطريق. وتلقت الإدارة العامة للمرور إخطار بوقوع حادث مروري أعلي الدائري، إثر انقلاب سيارة نقل فنطاس محملة صابون سائل بمنطقة بهتيم المتجة إلي مسطرد مما أدي إلي سقوط الحمولة علي الارض. وتم غلق الطريق للحفاظ علي قائدي السيارات وتم انتقال قيادات الادارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم إزالة حطام الحادث، وسحب الكثافات المرورية وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

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