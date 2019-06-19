مصر | بلاغ يتهم "معتز مطر" بالتحريض لارتكاب أعمال عدائية لإفساد كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم "معتز مطر" بالتحريض لارتكاب أعمال عدائية لإفساد كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى المستشار النائب العام، قيد تحت رقم 8013 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد العميل الهارب معتز مطر، اتهمه فيه بالتحريض على نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية عن طريق استخدام القوة وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد، وذلك مع اقتراب استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية.

ونص محمود في بلاغه، أن الخائن معتز مطر حرض أنصار جماعة الإخوان الإرهابية على نشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري تزامنا مع افتتاح بطولة كأس الامم الأفريقية القادمة من خلال تحريضه على التظاهر والتجمهر وإفتعال اعمال شغب مع قوات الشرطة خلال البطولة.

وأضاف، أن العميل الهارب معتز مطر يتلقى تعليمات بصفة دورية من جهاز المخابرات التركي والقطري لنشر الفوضى في مصر بظهوره يوميا في برنامجه المشبوه على قناة الشرق الاخوانية وتحريضه ضد مؤسسات الدولة والانقلاب عليها وإسقاطها، مشيرا إلى أن العميل معتز مطر خائن لوطنه مقابل اموال يتلقاها من جهات أجنبية معادية للدولة المصرية ولا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية.

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وأكد محمود في بلاغه، إلى أنه سبق وأن تقدم ضد العميل الهارب بعدة بلاغات لتحريضه على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة وإهانة السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية ورئيس الجمهورية وصدر ضده العديد من الاحكام بالسجن في الجرائم التي ارتكبها.

وأشار المحامي، إلى أن الخائن معتز مطر تلقى تعليمات مباشرة من جهازى المخابرات التركي والقطري والتنظيم الدولى للاخوان، لإفساد بطولة كأس الأمم الأفريقية وارتكاب أعمال عدائية وتخريبية ضد مؤسسات الدولة للتدليل على وجود انفلات أمني وعدم استقرار في البلاد وعجز الدولة المصرية على السيطرة على الأوضاع الأمنية وإثارة الذعر والخوف في نفوس الأشقاء الأفارقة ونقل صورة مشوهه عن الوضع الداخلي المصري.

وطالب في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ العميل الهارب الخائن معتز مطر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.