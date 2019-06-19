مصر | أهدروا "19 مليون جنيه".. التحقيق مع 6 مسؤولين بشركة الكهرباء ببولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهدروا "19 مليون جنيه".. التحقيق مع 6 مسؤولين بشركة الكهرباء ببولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة بولاق أبو العلا، برئاسة المستشار يامن يوسف، تحقيقات موسعة في واقعة اتهام 6 مسئولين بشركة الكهرباء، بالإهمال والتكاسل عن أداء وظيفتهما مما تسببوا في إهدار 19 مليون جنيه من أموال الدولة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الواقعة تعود إلى عام 2016 عندما تمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط محصل بشركة الكهرباء، في منطقة بولاق أبو العلا، متورط بتزوير إيصالات وشيكات رسمية منذ عامين والاستيلاء على أموال وإيرادات الفواتير لنفسه بإجمالي مبلغ 19 مليون جنيه، وتبين أنه يدعى «عطية. م»، 45 عامًا، وتوفى داخل الحجز، وذلك عقب اعترافه بارتكاب الواقعة، ولكنه أكد عدم حيازته للأموال بسبب صرفها وشراء بها ممتلكات، وأراضي فتم التحفظ على أمواله وأموال أولاده.

