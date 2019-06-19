شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: الشمول المالي والتحول الرقمي هدفه تحقيق العدالة الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت شوقية عبد الوهاب، مدير مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، حلقة نقاشية بعنوان «الشمول المالي والتحول الرقمي».

عُقدت الحلقة في الإسكندرية، صباح الأربعاء، الخميس، بحضور المحاسب إيهاب زكريا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حارتنا المصرية لتنمية المجتمع» والباحث القانوني عبد العزيز ياسين عبد العزيز.

وقالت مديرة مركز النيل إن الشمول المالي والتحول الرقمي من الموضوعات الشائكة التي تخص كافة فئات المجتمع اليوم «لذا لابد من التعرف على أهميته».

وأوضح الباحث الاقتصادي إيهاب زكريا أن المقصود بالشمول المالي دمج الفئات المُهمشة ماليًا أو محدودي الدخل للنظام المصرفي، حيث أن نسبة قليلة من المصريين هم من لديهم حسابات مصرفية، وأن القطاع المصرفي قوي وقادر على المساهمة في تنمية الدولة.

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وأضاف أن جزءًا كبيرًا من اقتصاد مصر يُعرف بالاقتصاد غير المنتظم أو الخفي «لذا كان التوجه إلى تطبيق نظام الشمول المالي والتحول الرقمي حتى يتم تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع».

وأشار إلى أن البنك الدولي أقر أن هناك توجهًا عالميًا للشمول المالي عبر إتاحة المنتجات البنكية لكل الفئات، وأن تكون كل المنظومة المالية بنكية «وهو دور الدولة التي تعمل عليه من خلال خطة التنمية المستدامة 2030».

وتابع: «التحول الرقمي يشمل قطاعين أساسيين، وهما قطاع التعليم فمصر كانت من أول 30 دولة وضعوا استراتيجية هذا النظام، ولكنها الدولة رقم 111 على مستوي العالم في تطبيقه نتيجه تأخر العنصر البشري في مواكبة هذا التطور».

أما الباحث القانوني عبد العزيز ياسين عبد العزيز فقال إن الشمول المالي يعتبر استكمالا للتحول الرقمي. ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن هناك أرقام خاصة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية المختلفة، وأن المواقع الإلكترونية التي تبدأ بـ HTTPS ، HTTP هي مواقع محمية لا يمكن اختراقها أو السرقه من خلالها.

ويوم غدٍ الخميس سيحاضر في الفعاليات إسلام شاهين، أستاذ مساعد الاقتصاد والمالية ومستشار مجلس علماء الدولة، والكاتب الصحفي نبيل أبوشال، مدير مكتب صحيفة «المصري اليوم» في الإسكندرية. ومن المتوقع أن يحضرها جمهور متنوع من المؤسسات الحكومية والمديريات والجمعيات الأهلية والشباب والأحزاب.