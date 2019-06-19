شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يوافق على نظام الترخيص بحق الإنتفاع لمدة 30 عامًا للشركات لإقامة مشروعات داجنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظتي شمال وجنوب سيناء، لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص مساحة 371.46 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة شمال سيناء، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في توسعة وتطوير ميناء العريش، حيث ستتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل الميناء.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 50.68 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في إقامة مشروعات (محاجر بيطرية – مجازر آلية)، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 54251.83 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد عليها، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكيتها داخل حدود المدينة الجديدة.

وافق مجلس الوزراء على التصرف بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة 30 عامًا للشركات لإقامة مشروعات استثمارية داجنة حيوانية عليها بواقع 700 جنيه للفدان الواحد بزيادة تراكمية كل 3 سنوات بواقع 12%، وذلك طبقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مع الأخذ في الإعتبار أن يكون ذلك مبدأ عامًا يسري على كافة مشروعات الاستثمار الداجني والحيواني، وكذا المشروعات المنتظرة مستقبلاً، وتمت الموافقة على التخصيص لمساحة 1700 فدان بناحية بني سويف لشركة الأصيل الجديدة للاستثمار الداجني لإقامة مشروع جدود وأمهات تسمين، ومساحة 300 فدان بناحية وادي النطرون محافظة البحيرة لشركة السويس للتصنيع والتجارة لإقامة مشروع تسمين داجني ومجزر آلي، ومساحة 200 فدان بناحية وادي النطرون محافظة البحيرة لشركة أجرو فارمز مصر لإقامة مشروع إنتاج حيواني.

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وتمت الموافقة مع اشتراط ضرورة مراجعة وزارة الزراعة للعقود، وكذا الملاءة المالية للشركات.

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1971 فيما يتعلق بإضافة كلية طب الأسنان إلى جامعة السويس، وكذا إستقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالأقصر ليصبح جامعة الأقصر، وإنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بقنا- جامعة جنوب الوادي.

وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية وحدة ترشيد الطاقة الصادر بإنشائها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1453 لسنة 2009، والمبلغ المتبقي من الشريحة الأولى من المنحة المقدمة من المفوضية الأوروبية لبرنامج دعم سياسات قطاع الطاقة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية كل من مستشفي وادي النطرون المركزي التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة، ومستشفي طوارئ أبوخليفة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة.

وافق مجلس الوزراء على إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة التاسعة والأربعون) المنعقدة بتاريخ 18/6/2019، لعدد من الموضوعات.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبتي الاحتفال بالعيد السابع والستين لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1440 هـ.

وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم (29)المنعقد بتاريخ 16/6/2019، والمتضمن بياناً مجمعاً باجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017.