شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: رفع كفاءة طريق المريوطية وتمهيده لبدء أعمال الرصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الجيزة أعمال رفع كفاءة وتمهيد ورفع مخلفات شارع ترعة المريوطية بحي العمرانية، وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الأعمال تأتي تمهيدا للبدء في أعمال رصف الطريق وتوسعته حيث تم رفع كافة المخلفات وجارٍ إزالة الإشغالات من جانبي الطريق، وذلك لتوسعته لاستيعاب الحركة المرورية الكثيفة عليه.

ولفت إلى أن الشارع له خصوصية باعتباره أحد المحاور المؤدية للمناطق الأثرية والمتفرعات الهامة المؤدية لشارع الأهرام، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع شركات المرافق «الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات» لإزالة أي معوقات تواجه الشركة المنفذة لأعمال الرصف.

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كما وجه المحافظ مديرية الطرق وحي العمرانية بالإشراف على تنفيذ الأعمال والتأكد من تنفيذها بأعلى المواصفات.

من جانب آخر، أشار المحافظ إلى أنه جارٍ استكمال أعمال الرصف بشارع ترسا موجها بسرعة إنجاز الأعمال.

كما وجه «راشد» هيئة النظافة والتجميل بتوجيه حملة تجريد موسعة بشارع ترسا ورفع كافة الأتربة من جانبي الطريق للحفاظ على المجهودات التي تم بذلها لرفع كفاءة الشارع وتوسعته وتجميله.

وأنهى حي الدقى ومديرية الطرق رصف ميادين ابن عفان وأحمد سامى وابن الوليد، وذلك من خلال أعمال الخطة الاستثمارية بالحي بتكلفة إجمالية أكثر من 2،5 مليون جنيه.