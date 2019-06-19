شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يهيب بمراعاة أهمية أمم أفريقيا ويطالب النقاد والمحللين بتجاوز الخلافات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه يتابع كافة الجهود والاستعدادات التي تقوم بها كافة الهيئات الإعلامية استعدادا لبدء بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

وذكر المجلس، في بيان، أنه يثمن كافة الجهود المبذولة في هذا الصدد والتى تسعى إلى إعلاء مكانة مصر وتأكيد ريادتها للقارة الأفريقية.

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وأهاب المجلس بالجميع على ضرورة مراعاة أهمية البطولة وضرورة خروجها بالمشهد الرائع الذي يتناسب مع ما تحقق من إنجازات ملموسة على كافة الاصعدة.

وشدد المجلس على ضرورة التزام كافة القنوات بحقوق الملكية الفكرية للقنوات التي تقوم بتغطية الدورة، ويؤكد المجلس على أنه سيقوم بالتحقيق في أي خروقات تخص هذا الشأن، خاصة أن المجلس قد تلقى طلبا من القنوات المالكة لحقوق بث المباريات «تايم سبورت، أون سبورت» طالبت فيه المجلس بحماية حقوقها الحصرية في هذا الصدد، خاصة حقوق التصوير الخاصة بكواليس المباريات والتصوير داخل الاستادات وأماكن اقامة اللاعبين ومناطق تواجد المشجعين.

وناشد المجلس جميع النقاد والمحللين ومقدمى البرامج الرياضية ضرورة الالتزام بتوفير المناخ اللازم لإنجاح هذا الحدث الرياضى الكبير والعمل على تجاوز الخلافات والخروج بالشكل المشرف الذي يليق بمكانة مصر التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى، ومن ثم ينعكس إيجابيا على صورة مصر على كافة الأصعدة.