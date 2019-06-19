شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق: 1.13 مليون طن فجوة في احتياجات السكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالعظيم طنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، إن السكر من السلع الاستراتيجية الهامة والتى تكلف الموازنة العامة للدولة مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة لاستيراد الكميات اللازمة لسد الفجوة بين الكميات المنتجة والتى بلغت 2.162 مليون طن عام 2018 (914.531 طن سكر منتج من قصب السكر بنسبة 42.3%، 1.247 مليون طن سكر منتج من محصول البنجر بنسبة 57.7%) بانخفاض قدره 86714 طنا عن العام السابق 2017 .

وأضاف «طنطاوي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن حجم الاستهلاك من السكر في نفس العام 3.300 مليون طن بفجوة بلغت 1.138 مليون طن. ويرجع النقص في الكميات المنتجة هذا العام بالمقارنة بالعام السابق إلى انخفاض متوسط إنتاج الفدان من كل من القصب والبنجر والذى لم يحدث منذ سنوات وأيضا انخفاض المساحة المنزرعة.

وكشف رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق عن أن الانخفاض في متوسط إنتاج الفدان من محصول بنجر السكر يرجع إلى استيراد أصناف غير مقاومة للأمراض وأهمها مرض التبقع السركسبورى وهو مرض فطرى يقضى على المجموع الخضرى تماما. ويعتبر هذا المرض من أخطر الأمراض التي تصيب محصول بنجر السكر والتى تؤدى إلى انخفاض محصول الجذور وأيضا نسبة السكر بنسبه كبيرة.

وأضاف «طنطاوي» أن استيراد تقاوى بنجر السكر بدون إجراء عملية الغربلة يؤدى إلى تفاوت في حجم البذور وبالتالي نسبة الإنبات ووقت الإنبات وهذا ينعكس على اختلاف حجم الدرنة للصنف الواحد مما يؤدي إلى انخفاض المحصول.

وأوضح أن عدم وجود أصناف مبكرة النضج توزع على المزارعين لزراعتها في العروة المبكرة، يؤدى ذلك إلى انخفاض متوسط إنتاج الفدان وأيضا انخفاض نسبة السكر نتيجة عدم حصول بنجر السكر على العمر المناسب للنضج وقت الحصاد.

وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق إلى أن موسم 2018/2019 أصيبت جميع تقاوي أصناف بنجر السكر المستوردة بمرض الساركسبورا سواء العروة المبكرة وكذا المتأخرة، مما أدى إلى انخفاض المحصول بنسبة كبيرة رغم أن هذا يحدث سنوياً ولكن هذا العام نسبة الإصابة أشد انتشاراً على جميع الأصناف المنزرعة العروة المبكرة والمتأخرة.

Advertisements

ولفت إلى أن الشكوى الدائمة من مزارعى بنجر السكر بعدم وجود الثقة بين المزارعين وشركات إنتاج سكر البنجر من حيث المبالغة في تقدير نسبة الشوائب الطبيعية والاستقطاع الطبيعى وعدم الدقة في تقدير كمية المحصول ونسبة السكر، حيث ينتهي دور المزارع بعد تسليم محصوله عند الحقل دون متابعة الوزن، نسبة السكر والشوائب وكل ذلك متروك للشركة دون مشاركة المزارع.

وفيما يتعلق بنقص الأسمدة الآزوتية أكد طنطاوي أن عدد الجمعيات التعاونية الزراعية التي تقوم بتوزيع الأسمدة على المزارعين يبلغ حوالي 4384 جمعية تعاونية ائتمان، 619 جمعية تعاونية تابعة لقطاع الاستصلاح، 669 جمعية تعاونية تابعة لقطاع الإصلاح الزراعي بجملة 5671 جمعية تعاونية زراعية تقوم بتوزيع الأسمدة على المزارعين، موضحا أن عدد مصانع الأسمدة الحكومية ثلاثة مصانع، وتسعة مصانع قطاع خاص- شركات مساهمة تنتج ما يزيد على 6 ملايين طن متري من الأسمدة الآزوتية أي حوالي 18 مليون طن 15.5% آزوت.

وشدد على أنه وفقا للمقررات السمادية المدعمة المتفق عليها لجميع المحاصيل الإستراتيجية وأهمها محاصيل القمح، الذرة الشامية، الأرز، القطن، المحاصيل الزيتية والمحاصيل البقولية يتم صرف الاسمدة بمقررات سمادية أقل من الموصي بها من قبل مركز البحوث الزراعية، خاصة بنجر السكر والذرة الشامية مما يؤثر على الإنتاجية، حيث إن المقررات السمادية المناسبة والتي يجب توريدها من شركات إنتاج الأسمدة تبلغ حوالي 11 مليون طن أسمدة آزوتية (15.5% آزوت).

وأوضح «طنطاوي» أن هذا العام واجه المزارعون مشكلة عدم الوفاء بتلك المقررات السمادية بالكميات والمواعيد المناسبة للاضافة المواعيد، حيث بلغت نسبة التغطية خاصة في قطاع استصلاح الأراضي حوالي 55%، مما يسبب نقصا في إنتاجية تلك المحاصيل خاصة عند بعض المزارعين الذين لم يستطيعوا شراء تلك الأسمدة من القطاع الخاص، حيث يبلغ ثمن الشكارة 270 جنيهاً، بينما السماد المدعم 165 جنيهاً، مما قد يسبب انخفاضا في إنتاجية تلك المحاصيل هذا العام.

وشدد رئيس مركز البحوث الزراعية على ضرورة التوجيه بأن تلتزم الشركات المستوردة للتقاوي بتقييم أصناف البنجر المقاومة لمرض التبقع الساركسبوري تحت الظروف المصرية وسلالات الفطر في مصر من خلال معهد بحوث المحاصيل السكرية وبناء على نتائج التقييم يتم استيراد الأصناف التي يوصى بها المعهد عالية الإنتاجية والجودة والمقاومة للأمراض.

ولفت طنطاوي إلى أهمية إعداد خريطة صنفية لأصناف مناسبة لعروة البنجر المبكرة وأصناف أخرى للعروة التالية لضمان تمام النضج وقت الحصاد، وضرورة إلزام شركات إنتاج الأسمدة بالكميات المناسبة كنسبة من إنتاج الشركة مع عدم السماح بتصدير الأسمدة إلا بعد الوفاء بالاحتياجات اللازمة من الأسمدة المتفق عليها مع وزارة الزراعة.

وشدد على ضرورة صرف المقررات السمادية بالكميات المناسبة والمعدلات الموصى بها لكل محصول شتوي وصيفي وفي المواعيد المناسبة لإضافتها، للمساهمة في رفع الإنتاجية وخفض الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد.