شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر المدن الأفريقية يناقش التحديات البيئية التي تواجه القارة والتغيرات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت فعاليات مؤتمر «المدن الإفريقية: قاطرة التنمية المستدامة»، الأربعاء،عبر جلسة عن «الفرص والتحديات في إفريقيا ... البيئة والموارد»، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

ناقشت الجلسة التحديات والفرص البيئية التي تواجه المدن الإفريقية وسبل التغلب عليها ورفع كفاءة الموارد الكثيرة والمختلفة التي تتمتع بها القارة وكيفية استفادة المناطق الريفية من زيادة معدلات التحضر بما يجعلها مناطق جذب للسكان، كما ناقشت الجلسة التحديات البيئية، خاصة التغيرات المناخية.

وأكدت وزيرة البيئة وجود بعض الظواهر السلبية التي نتجت عن زيادة معدلات التحضر السريع في مدن أفريقيا، منها تلوث الهواء والمياه، مشيرة إلى أن جهود الحكومة للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي، حيث تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية ممثلين لجميع الوزارات، كما تم إنشاء صناديق متعددة الأطراف بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التي تساعد من الحد من الآثار السلبية.

وقالت إن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في مشروعات التكيف مع المتغيرات المناخية وراعت ذلك في جميع المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها .

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وأوضحت أن قطاعات الطاقة والنقل والمخلفات هي أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية، لافتة إلى بعض المبادرات التي يتم تنفيذها للتكيف مع آثار تغيير المناخ، منها مبادرة زراعة أسطح المنازل.

وتابعت أن تغيير السلوكيات والممارسات البيئية الخاطئة عوامل ضرورية للتكيف وأننا بدأنا بمشاركة الشباب في مشروعات صغيرة ومتوسطة لإعادة تدوير المخلفات، إضافة إلى زيادة الوعي لدى تلاميذ المدارس بأهمية تقليل معدلات التلوث وترشيد المياه، مشيرة إلى أن مصر تنفذ استراتيجية لمسار التنوع البيولوجي وتم ربطها بالتغير المناخي.

واستعرض وزير الإسكان الرؤية الاستراتيجية للتنمية العمرانية 2025، التي تستهدف التوسع في إنشاء المدن الذكية من مدن الجيل الرابع من المدن الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتحسين مناخ إدارة الأعمال على أن تكون القاهرة مركزًا للتراث والتاريخ.

ولفت إلى أنه يتم دعم التنمية في 14 مدينة جديدة على مستوي الجمهورية، منها مدن العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وأنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي من شبكة الطرق القومية، مُعتبرًا أن ما تم إنجازه خلال 5 سنوات يفوق ما تم خلال 40 عامًا.

من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى تجربة مصر للحد من الهجرة الداخلية وتطوير المناطق العشوائية وتنمية محافظات صعيد مصر من خلال إقامة تكتلات اقتصادية صغيرة وكبيرة لتوفير فرص عمل واستغلال بعض الموارد غير المستغلة ودعم الصناعات الحرفية والصغيرة بها، وإحداث طفرة تنموية كبيرة اقتصادياً واجتماعيًا.

واعتبر الوزير «أننا استطعنا الحد من الهجرة غير الشرعية، ويعيش المهاجرون في مصر كمواطنين مصريين وأصبحت لهم مشروعاتهم»، وأشاد بالتجارب المتميزة لمصر وبعض الدول الأفريقية لتغير نمط الحياة مثل تطوير المناطق العشوائية في مصر والمغرب.

مؤتمر المدن الأفريقية

مؤتمر المدن الأفريقية

مؤتمر المدن الأفريقية

مؤتمر المدن الأفريقية

مؤتمر المدن الأفريقية