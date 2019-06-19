شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع «مرسيدس» تسيير خطوط أتوبيسات للنقل السريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع ممثلي شركة مرسيدس لصناعة الاتوبيسات، لبحث إمكانية التعاون في مجال إنشاء خطوط نقل سريع بالاتوبيسات (BRT ) في حارات منفصلة لتلك الخطوط، والتي تتميز بسعة نقل كبيرة.

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حضر اللقاء ممثلين لوزارات الإسكان والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقيادات وزارة النقل.

في بداية الاجتماع أكد الوزير، أنه في إطار صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2019، الخاص بقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، فان العمل يجري على قدم وساق لاتخاذ كافة الآليات والإجراءات الخاصة بتنظيم كافة عناصر منظومة النقل البري بمصر بالتزامن مع إعداد اللائحة التنفيذية لهذا الجهاز الهام، مشيرا إلى الاهتمام الكبير لوزارة النقل لتحديث أسطول الاتوبيسات سواء العامة أو الأتوبيسات الخاصة بشركات النقل الجماعي وإجراء الدراسات الفنية والمالية لتطوير اسطولها بأحدث أنواع الاتوبيسات الصديقة للبيئة، وذلك لإحداث نقلة كبيرة بها تعود إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهورالركاب.

وخلال الاجتماع استعرض ممثلو شركة مرسيدس أنواع اتوبيسات BRT، والتي تعمل بـ ( الكهرباء، غاز، ديزل، كهرباء/ ديزل)، وتعمل وفق آلية فنية محددة، وكذلك التعاون القائم مع عدد من المؤسسات والشركات في مصر، وأكد وزير النقل خلال الاجتماع أنه من خلال جهاز تنظيم النقل فإن هناك تنسيق بين وزارة النقل وكل الهيئات والوزارات المعنية باستخدام هذه النوعية من الاتوبيسات، وأنه سيتم زيارة عدد من المصانع الخاصة بها وعمل الدراسات اللازمة لتحديد المسارات وأماكن المحطات، وكل ما يتعلق بتشغيل هذه المنظومة بما يعود إيجابيا على السيولة المرورية في القاهرة وتقديم خدمة مميزة للركاب.