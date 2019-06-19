شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلاحين»: افتتاح 10 مشروعات خدمية لتجارة الجملة بمحافظات الصعيد قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين إن عام 2019 سيشهد افتتاح نحو 10 مشروعات خدمية وفروع متطورة لتجارة الجملة والهايبر ماركت في محافظات الصعيد والوجه القبلي، التي تشمل محافظات الأقصر وسوهاج والمنيا وأسوان وغيرها من المحافظات.

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وقال النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن هذه المشروعات والمجمعات الاستهلاكية ستحقق طفرة قوية في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتعتبر رمانة الميزان لإعادة التوازنات في الأسواق المحلية ومنع انفلات الأسعار، لافتا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين نجحت في طرح كميات إضافية من منتجات العيد والكعك والبسكويت فى منافذ المجمعات الاستهلاكية تزامنا مع عيد الفطر، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 20 و25%، مقارنة بأسعار المنتجات نفسها في الأسواق.

وأوضح أمين عام الفلاحين، في تصريحات له، الأربعاء، أن الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية زادت كميات الأرز الأبيض بمنافذ وفروع الشركة بمحافظات الوجه القبلي وطرح الكيلو المعبأ بسعر 9 جنيهات.

بجانب توفير الشركة العامة لتجارة الجملة السلع والمنتجات بمحافظات الوجه البحري، وهو ما انعكس بالإيجاب على المواطنين خلال الأيام الماضية، كما تم طرح السلع والمنتجات الغذائية بشكل مستمر وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، إضافة إلى توفير كل المنتجات والسلع الغذائية والدواجن واللحوم للمواطنين من خلال منافذ وزارة التموين وشركاتها وفروع مشروع جمعيتي، وتوفير الشركة العامة للجملة كل السلع والاحتياجات الأساسية فى محافظات الوجه البحري.