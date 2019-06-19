شكرا لقرائتكم خبر عن بغرامة للمتأخرين.. «الصحفيين» تعلن إعادة فتح باب التقديم لمشروع العلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الصحفيين، إعادة فتح باب التقديم في مشروع العلاج لأعضاء النقابة الجدد والمتخلفين عن الاشتراك في المشروع بغرامة قدرها 400 جنيه.

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية، والمشرف على مشروع العلاج، إنه إعمالًا لحق الزملاء الحاصلين على عضوية النقابة، في لجنة القيد الأخيرة، في الاحتماء بالمظلة العلاجية، وتمكينًا للأعضاء الذين تخلفوا عن الاشتراك بمشروع العلاج، ويرغبون في الاشتراك، أو إضافة أفراد من أسرهم، تقرر الآتي:

١- فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج، للحاصلين على عضوية النقابة بجلسة القيد الأخيرة، لمدة ١٥ يوم عمل، تبدأ من السبت ٢٢ يونيو، وحتى الثلاثاء ٩ يوليو.

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٢- فتح باب الاشتراك للأعضاء، الذين تخلفوا عن مواعيد الاشتراك السنوية، وللراغبين في إضافة أفراد من الأسرة، بغرامة قدرها ٤٠٠ جنيه، وذلك لمدة أسبوع من السبت ٢٢ يونية إلى الخميس ٢٧ يونية.

٣- يحق الإضافة بمشروع العلاج بدون أي غرامات طوال العام:

- الزوج أو الزوجة، في الزواج الحديث، في مدى زمني، حده الأقصى شهران من تاريخ تحرير قسيمة الزواج.

- المولود، حديث الولادة، يُضاف خلال شهرين من تاريخ تحرير شهادة الميلاد.

- بالنسبة للمواليد خارج مصر، يُضاف خلال شهر من العودة لأرض الوطن.