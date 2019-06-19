شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة» ترفع قيمة جوائز إبداع مراكز الشباب إلى 2 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي رعاية مهرجان «إبداع مراكز الشباب» في نسخته الثانية، مؤكدًا أن المهرجان يأتي في اطار استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقها الرئيس.

وأضاف صبحي أن جوائز هذا العام وصلت قيمتها إلى 2 مليون جنيه، مُقسمة على عدد من أفرع المسابقة، التي تشمل أكثر من 16 مجالاً مختلفاً من الإبداع بواقع 77 جائزة.

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وفي سياق متصل، ستتم التصفيات بمراكز الشباب في النصف الأول من أغسطس، على أن تتم التصفيات النهائية للمهرجان خلال النصف الثاني من أغسطس حتى سبتمبر المقبل، وذلك بمساهمة من وزارة الشباب والرياضة «في اكتشاف جيل جديد من مبدعي مصر بمراكز الشباب، واستثمار أوقات فراغ الشباب، ويسهم إيجاد فرص عمل تتناسب مع هوايات الشباب وإمكاناتهم»، حسب بيان للوزارة.

وتم تحديد مجالات التنافس للمتسابقين في المجالات الأدبية في شعر الفصحى والعامية وكلمات الأغاني، مجال الرواية، مجال التأليف المسرحي، مجال المقال، مجال السيناريو والحوار، مجال الدوري الثقافي المعلوماتي، مجال الموسيقى والغناء، مجال العروض المسرحية، مجال الفنون الشعبية، مجال الإنشاد الديني والترانيم، مجال الأفلام القصيرة، مجال الفنون التشكيلية، مجال المبادرات المجتمعية، مجال الابتكارات العلمية، مجال الشطرنج، ومجال الألعاب الإلكترونية.

ولفت وزير الشباب والرياضة أنه تم استحداث مجال جديد من مجالات الإبداع الشبابي وإلقاء الضوء على النماذج المضيئة في سماء العلم والثقافة والفن على المستوي المصري والعربي والعالمي.