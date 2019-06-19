شكرا لقرائتكم خبر عن علاقات ثنائية مع كوريا وإطلاق شراكة في مرحلة جديدة للدولتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير هاني سليم، نائب وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، في كلمته بورشة العمل التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حول سبل التعاون بين مصر وكوريا في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة: «إن العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا في تقدم مستمر، وأن إطلاق الشراكة يمثل مرحلة جديدة للدولتين في مختلف المناحي، وتعزز التعاون الإقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن العام القادم سيتم الاحتفال بمرور 25 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا».

كما أوضح سليم أن الزيارات المتبادلة بين البلدين تشير إلى أن مصر وكوريا تسيران على المسار الصحيح، مؤكداً أن التجارب الكورية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قدوة ومثال للاقتصادات الناشئة لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية، مطالباً ببذل كافة الجهود لاستثمار ما ستسفر عنه ورشة العمل كقوة دافعة نحو مزيد من التعاون بين البلدين.

ومن جانبها، أوضحت نفين جامع، رئيس صندوق تنمية المشروعات والصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يهتم بالمشاركة في ورشة العمل التفاعلية، واستفادة مصر من التجربة الكورية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى السعي لتعزيز سبل الشراكة القائمة بين البلدين، والاستفادة في الاستثمارات الكورية بمصر والعمل على زيادتها.

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وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تكتسب أهميتها على المستويين العالمي والمحلي، وذلك نظراً لما تتميز به هذه المشروعات من خصائص تجعلها أكثر فاعلية في استيعاب فائض العمل، وإتاحتها فرص عمل حقيقة وسريعة، الأمر الذي يؤدي إلى التغلب نسبياً على بعض المشكلات الإقتصادية، والإجتماعية، بالإضافة إلى دعم الناتج المحلي للدول، وكذا دعم الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكدت على أهمية تحليل حجم التجارة البينية بين الجانبين وسياسات الترويج لها، منوهة بأن الجهاز يعتبر كوريا شريكاً استراتيجياً معه في تطوير المشروعات، لافتة إلى أن الخدمات غير المالية تعتبر من التحديات بمصر سيتم العمل مع الجانب الكوري على حلها، مشيرة إلى التعاون مع الجانب الكوري في العديد من القطاعات منها السيارات والمنسوجات والنقل، فضلاً عن إتاحة القروض الخاصة لإنجاح سبل التعاون بين الجانبين.

ومن جانبه، أعرب المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن سعادته بالتعاون مع الجانب الكوري، مشيداً في الوقت ذاته بحرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة له بإعتباره إحدى الركائز الهامة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاحتوائي.

وقد قال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: «إن هذه المشروعات تسهم في حل مشكلة البطالة، من خلال توفير فرص عمل حقيقة خاصة لقطاع الشباب».

وبين أن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية- الكورية، والوقوف على أهم فرص التعاون المحتملة بين الجانبين، لتعظيم الاستفادة المشتركة مع نقل الخبرة، والاستفادة من التجربة الكورية الرائدة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلاً عن مناقشة المناخ والسياسات التي تسهم في الترويج لهذه المشروعات، حيث يولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية كبرى للتعرف على ‏التجارب الدولية الناجحة في هذا الصدد، وبحث إمكانية نقلها والاستفادة منها في الداخل المصري.