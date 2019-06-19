شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة البرلمان» تعتمد تقريرها النهائي للموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، لإرساله للأمانة العامة للمجلس، وعرضه على الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لإدراجه في جدول الجلسة العامة للبرلمان السبت المقبل.

وأدخلت اللجنة، برئاسة النائب حسين عيسى، في اجتماعها اليوم الأربعاء، بعض التعديلات الجوهرية على مشروع الموازنة بزيادة اعتمادات ومخصصات بنود عدد من الوزارات والجهات لما يقرب من 10 مليارات جنيه، في القطاعات الخاصة بمعيشة المواطنين بشكل مباشر، وهى الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والنقل والرى والأوقاف.

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وأضافت اللجنة دعم إضافي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ 1.5 مليار جنيه، كما تقرر دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد، ودعم المجلس القومى للشباب بمبلغ 120 مليون لصالح تأهيل الشباب وفقا للبرنامج الرئاسى، ومبلغ 500 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب، ومبلغ 250 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية.

كما أضافت اللجنة دعم لوزارة الرى والموارد المائية بمبلغ 923 مليون جنيه، كما تقرر إدراج اعتماد إضافى قدره مليار جنيه لصالح وزارة الإسكان لإنهاء مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر فقراً، ودعم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمبلغ 2 مليار و510 ملايين جنيها.

كما تم الاتفاق على دعم وزارة النقل والمواصلات بمليار جنيه إضافية لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، ودعم موازنة وزارة الصحة والسكان بمبلغ مليار و925 مليون جنيه.