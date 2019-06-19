شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يوجه بردم الترع وتطهير المجاري المائية لمقاومة الناموس والباعوض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية بضرورة عمل تثقيف صحي للكوادر الطبية والقيادات المحلية والأهالي وخاصة في المناطق ذات معدلات الانتشار المرتفع للأمراض المتوطنة بقرى ومدن المحافظه نتيجة انتشار الناموس والباعوض.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ صباح اليوم مع اللجنة العليا لمكافحة ناقلات الأمراض بالقليوبية، بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والدكتورة آمال جاب الله مدير عام الأمراض المتوطنة بالقليوبية، والدكتور عبدالمجيد حسن عبدالمجيد مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالقليوبية، وبحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الطب البيطري والزراعة والري والصرف الصحي والبيئة لمناقشة طرق المكافحة المتكاملة لناقلات الأمراض وتنظيم حملة لمكافحة القوارض بالتنسيق مع مديرية الزراعة والوحدات المحلية ومكافحة البعوض والذباب، حيث تمت مناقشة دور المديريات ومجالس المدن في تنظيم حملات تطهيرالترع والمصارف.

وشدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن بدعم الوحدات المحلية بأجهزة الضباب المحمل على السيارات وتدبير السولار اللازم لتشغيل أجهزة الضباب الموجودة في الوحدات المحلية والتعاون وتوفير كل مطالب إدارة الملاريا ومكافحة ناقلات الأمراض وأهمها البعوض مع دعم وحدات وأقسام مكافحة ناقلات الامراض بعمالة إضافية حتى يمكن تنفيذ الخطط المكلفين بها والمساهمة في ردم المستنقعات حيث إنها بيئة صالحة لأماكن التوالد، مؤكدا على ضرورة رفع القمامة من على جانبي الترع والمصارف وأماكن تجمعها وعمل محاضر لكل من يلقي قمامة في الترع والمصارف المائية ونهر النيل، مشيرا إلى ضرورة المساهمة في التثقيف الصحي عبر عقد عدد من الدورات التثقيفية عن نواقل الامراض وطرق مكافحتها بالتنسيق مع مديرية الصحة.