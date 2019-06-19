شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير التخطيط: اختفاء 50% من الوظائف الحالية بعد 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزير التخطيط، إن من بين مؤشرات الإصلاحات الاقتصادية تراجع معدلات البطالة، لكن من اللافت إلى أنه من بين التحديات التي تواجه الحكومة خلق فرص عمل، خاصة أنه بعد 4 سنوات من الآن فإن 50% من الوظائف الحالية ستختفي بسبب التطور التكنولوجي، الذي في الوقت نفسه سيخلق وظائف أخرى جديدة وأكثر حداثة في آلياتها.

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وأضافت «مسعود» خلال كلمتها بورشة العمل التي أقامها مركز معلومات مجلس الوزراء لتعزيز التعاون بين مصر وكوريا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأربعاء، أنه «من بين الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر ميكنة الخدمات الحكومية وهي إحدى آليات مواجهة الفساد، موضحة أن الحماية الاجتماعية أمر هام فلا يمكن القيام بإصلاحات اقتصادية دون حماية اجتماعية».

وتابعت: «مؤشرات أداء الاقتصاد المصري جيدة، وهناك تحسن في مختلف القطاعات، وتم الوصول لمعدل نمو 5.5%»، متوقعة معدل نمو 6.5% العام المالي الحالي.

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