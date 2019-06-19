شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب»: مصر مستعدة لتعزيز التعاون مع الصين في شتى المجالات لمصلحة الشعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، إن مصر مستعدة لتعزيز التعاون مع الصين في شتى المجالات، بما يعزز التنمية ويعود بالفائدة على البلدين والشعبين والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء، مع نائب الرئيس الصيني «وانغ تشي شان» في العاصمة بكين، خلال زيارته الحالية لجمهورية الصين الشعبية على رأس وفد برلماني.

وأضاف الدكتور عبدالعال، أن مصر تعتز بصداقتها مع الصين، وتقدر الإنجازات التنموية التي حققتها الصين خلال السنوات الماضية، وتولي أهمية كبيرة لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

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من جانبه، قال نائب الرئيس الصيني «وانغ تشي شان» خلال اللقاء، إن رئيسي الدولتين التقيا عدة مرات خلال السنوات الماضية، وحددا المسار لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية في العصر الجديد.

وأضاف شان، أن الصين ومصر تجمعهما صداقة تقليدية تطورت عبر السنين، وأن البلدين صديقان وشريكان وثيقان، ولهما تأثير إقليمي وعالمي، وتجمعهما مصالح مشتركة واسعة.

وأكد شان، أنه ينبغي على الجانبين اغتنام الفرص المتاحة، وأن يواجها التحديات معًا، ويقوما بتوسيع وتعميق التعاون في مختلف المجالات، ومراعاة الشواغل الرئيسية لكل منهما، مع مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.

وأشار إلى أن الصين ستواصل أيضًا تعزيز التعاون مع مصر في إطار منتدى التعاون الصين-أفريقيا (فوكاك)، ومنتدى التعاون بين الصين والدول العربية.