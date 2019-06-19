شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 متهمين بنشر أسئلة الثانوية عبر الإنترنت وبيع سماعات الغش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة ظاهرة تداول أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة عبر شبكة الإنترنت، إذ ألقت أجهزة الأمن القبض على 7 أشخاص لقيامهم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة والترويج لبيع سماعات لتسهيل الغش.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن ضبط ثلاثة أشخاص في منطقة البلينا في سوهاج، ومدنية سوهاج، لقيامهم بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، بفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صورا خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وطلبهم مبالغ مالية نظير إرسالها.

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وفي المحلة في محافظة الغربية، ألقي القبض على شخص لقيامه بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صورا خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.

وفي مدينة 15 مايو في القاهرة، ضبطت أجهزة الأمن شخص سبق اتهامه في قضية «سلاح نارى» حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة، لقيامه بإدارة صفحة على شبكة الإنترنت يستغلها في نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، وبحوزته سماعة صغيرة الحجم.

وفي أبنوب في أسيوط، ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمحل سكنه، لقيامه بإدارة صفحة على شبكة الإنترنت يستغلها في نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، وبحوزته سماعتين صغيرتي الحجم، كما ضبط آخر حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، لقيامه بإدارة صفحة على شبكة الإنترنت يستغلها في نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، وبحوزته 3 علب فارغة لسماعات صغيرة الحجم.