شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: تعاون كبير مع الصين في مجال مكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالتعاون المصري- الصيني في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز مستوى التواصل والتنسيق وتبادل المعلومات حول سبل مكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، معربًا عن تطلعه لزيادة التعاون المصري الصيني في مجال السياحة مع وجود قواسم حضارية وثقافية مشتركة بين الشعبين المصري والصيني.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب أثناء زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية على رأس وفد برلماني، مع لي تشان شو، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وأشاد عبدالعال بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، واصفًا إياها بالتاريخية والاستراتيجية لكلا البلدين، مثمنًا التنسيق الثنائي بين البلدين إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.

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وأكد عبدالعال على ارتكاز أولويات الاستراتيجية المصرية في التعامل مع الصين على الارتقاء بالعلاقات المصرية الصينية في كافة المجالات وتوسيع وتنويع أطر التعاون المٌختلفة مع الصين.

على الصعيد الإقليمي، تبادل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مع نظيره الصيني وجهات النظر إزاء القضايا محل الإهتمام المشترك، حيث ثمن الدكتور على عبدالعال المواقف الصينية الداعمة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا للقرارات والمرجعيات الدولية في هذا الصدد.

ودعا الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان الصيني، إلى دعم الصين لمجلس النواب الليبي والجيش الليبي باعتبارهما المؤسستين الشرعيتين للشعب الليبي.

من جانبه، أعرب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني لي تشان شي عن ترحيبه الشديد بالوفد البرلماني رفيع المستوى، مشيدًا بالعلاقات المصرية الصينية في كافة المجالات خاصة على الصعيد البرلماني في ضوء وجود آلية التبادل الدورية البرلمانية المصرية الصينية.

وأكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على وجود إرادة صادقة لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في ضوء وصولها لحالة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.