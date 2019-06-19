شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المدينة يتفقد «جراج طوخ»: «الحريق التهم 100 موتوسيكل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد محمد خيري، رئيس مدينة طوخ، الأربعاء، موقع حريق جراج «موتوسيكلات» بجوار مزلقان بلتان.
وكشفت المعاينة عن تسبب الحريق في إحداث تلفيات بشبكة الكهرباء، التي تغذى القرية، وعلى الفور تم استدعاء فرق الإصلاح بشركة الكهرباء لإجراء الإصلاحات اللازمة.
وقال رئيس المدينة إن الجراج يقع على مساحة تقارب 200 متر، مشيرًا إلى أن عدد «الموتوسيكلات» المحترقة وصل إلى 100.
وأكد رئيس المدينة أنه فور علمه بالحريق انتقل إلى المكان، لمباشرة عملية الإطفاء، وتحريك سيارات الإسعاف وأطقم التدخل السريع والكهرباء، مشيرًا إلى أن «الجراج غير مرخص، وجار الفحص لتحديد أسباب الحريق».
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