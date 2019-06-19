شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من المرحلة الأولى لرفع كفاءة الصرف الصحي بالغربية نهاية يونيو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عادل عطية، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن العمل يسير بشكل منتظم لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والصرف الصحي والمياه بالقرى المحرومة بالمحافظة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا استكمال المراحل النهائية لمشروع الصرف الصحي لقرية كفر المنشي أبو حمر مركز بسيون، وقرية أميوط مركز قطور، وقرية عزبة طة، وأم الستين مركز المحلة الكبرى، وقرية بلاي مركز السنطة، وقرية البندرة مركز السنطة، وقرية شبرا ملكان وعياش مركز المحلة الكبرى، وإحلال وتجديد محطة مياه المرشحة بالجلاء طنطا، بهدف تقديم خدمات أفصل للمواطنين في حياتيهم اليومية وجار تكثيف الجهود والانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى قبل 30 يونيو الجاري.

وأضاف «عطية»، في تصريحات صحفية، أنه جار استكمال المراحل النهائية لمشروعات الصرف الصحي وجار تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال لتحقيق معدلات تنمية إيجابية بصورة ملموسة على أرض الواقع، وجار متابعة التنفيذ للمشروعات من خلال اللجان الميدانية بالمناطق المستهدفة.

يأتي ذلك فى إطار جهود الشركة القابضة وشركاتها التابعة للقضاء على مشكلات وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المنشآت والمبانى وشبكات الصرف الصحى والبنية التحتية فى مختلف أنحاء الجمهورية لتقديم خدمة أفضل للمواطن.