محافظ الإسكندرية ووفد سعودي يبحثان الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام محافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، بعقد اجتماع موسع مع وفد اقتصادي سعودي، وعدد من المطوريين المصريين، استعرض خلاله، الفرص الإستثمارية المتاحة بالمحافظة، وسبل دعم وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات التنموية التي تحقق المنفعة للشعبين الشقيقين.
وقال المحافظ، في تصريح اليوم الأربعاء: «إن اللقاء بالوفد السعودي يأتي في إطار النتائج المثمرة للزيارة التي قام بها الوفد المصري إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر أبريل الماضي؛ مما يظهر الصورة الإيجابية للتعاون بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال المصري من أجل العمل على النهوض بالإقتصاد ورفع معدلات التنمية».
كما أشار إلى أن اﻹسكندرية هي عاصمة مصر التاريخية الأولى وعاصمة مصر الثانية حالياً، ﻻفتاً إلى أنه عندما نتحدث عن مصر والمملكة العربية السعودية، فيجب أن نتحدث عن وقوف المملكة العربية السعودية بجانب شقيقتها مصر في العديد من المواقف.
وفيما يختص بالفرص الإستثمارية في الإسكندرية، أكد المحافظ أن مصر منذ عام 2013 مرت بمراحل مختلفة، حيث عملت في البداية على الجانب الإقتصادي واستطاعت بالفعل استعادة اقتصادنا؛ مؤكداً أن مصر حالياً وبفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مرحلة البناء السياسي وبناء الإنسان.
ولفت إلى أن الإسكندرية بصدد دراسة إقامة مصانع للبتروكيماويات تقدر بقيمة 5 مليارات دولار خلال السنوات اﻷربع القادمة، مما سيساهم في خلق فرص للإستثمار كبيرة بالمدينة، مؤكداً أنه تم الإنتهاء من المخطط الإستراتيجي للمحافظة، وهناك العديد من المجالات التي يمكن استغلالها لزيادة فرص الإستثمار خاصة الإستثمار في المجال الطبي مثل المدن الطبية المتكاملة، والإستثمار العقاري.
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