اليوم.. "خارجية النواب" تستقبل سفيرة كولمبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم درويش، اليوم، سفيرة دولة كولومبيا في اجتماع مغلق.
ويناقش رئيس اللجنة مع آنا ميلينا مونيوز، سفيرة كولمبيا بمصر سبل التعاون بين البلدين.
كما يلتقي أمين سر اللجنة النائب طارق الخولي مع سكرتير ثان سفارة روسيا بمقر اللجنة، أيضا اليوم، لبحث عدد من الأمور المشتركة، وتعزيز التعاون البرلماني.
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